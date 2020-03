Italianos apontam que João Mário já não deve regressar ao Inter

O internacional português João Mário, atualmente emprestado pelo Inter Milão ao Lokomotiv Moscovo, parece estar a viver os melhores momentos da sua carreira desde a saída do Sporting.





De acordo com o ‘Tuttomercatoweb’, o internacional luso não deverá voltar a Itália para terminar o contrato que tem com o Inter até 2022, com a formação russa a ponderar exercer a opção de compra de João Mário fixada em 18 milhões de euros.O médio, que é ainda a melhor venda de sempre dos leões - 40 milhões de euros -, transferiu-se no último verão para a formação russa, que conta ainda com o avançado português Éder Lopes, tendo somado, até ao momento, um total de 15 jogos pelo Lokomotiv, um golo marcado e quatro assistências.