Ivo Pinto reforça Fortuna Sittard

O lateral-direito português Ivo Pinto vai representar o Fortuna Sittard, da Holanda, em 2021/22. O jogador é emprestado uma temporada pelo Dínamo Zagreb, ao qual está vinculado até final da temporada.





Apresentado ontem pelos responsáveis do atual sétimo classificado do campeonato holandês, Ivo Pinto, de 31 anos, representou nas últimas duas temporadas Rio Ave (33 jogos) e Famalicão (18 presenças), por empréstimo do Dínamo Zagreb.