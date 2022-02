Já em Portugal, Nélson Monte faz relato impressionante: «Vi coisas que vão marcar a minha vida»

Nélson Monte, jogador do Dnipro, chegou a Portugal já depois das 22h30 e fez um relato incrível do que viveu para sair da Ucrânia após a invasão da Rússia. Em lágrimas, o defesa abraçou a mulher e os filhos e, em seguida, contou tudo o que passou para regressar."Foi muito difícil chegar aqui, foram dois, três dias muito complicados, mas agora o sentimento é desfrutar com os miúdos e a mulher. O que fiz foi obter o máximo de informação e meter-me à estrada para sair o mais rápido possível. A situação está muito feia lá e só queria sair do pais. Obrigado a quem me ajudou, o Estado, a Embaixada, o Sindicato e a FPF, a Câmara de Vila do Conde... várias pessoas ajudaram-me. Foi muito complicado, a partir do primeiro bombardeamento foi sentimento de medo, só hoje quando cheguei à Roménia aliviei a tensão", começou por dizer."Viagem para sair da Ucrânia? De loucos, quando acordei com o bombardeamento, nós, os estrangeiros do clube, fugimos para o centro de estágio. A informação que nos deram foi ir para Lviv. Enquanto estava em casa tinha ouvido duas bombas e quando estávamos no centro de estágio rebentou outra e escondemo-nos num bunker lá. Depois ficámos no hotel do nosso presidente, que era seguro, embora para mim não houvesse nenhum lugar seguro. Dormimos lá e às 6h fizemo-nos à estrada para ir para a Polónia. Conduzi durante quase 25 horas, havia estradas cortadas, tínhamos de andar por estradas secundárias, muitas delas no meio do mato, horríveis, andávamos quase a 30 km/h, para quem está em fuga é um desespero. A meio do caminho recebemos a informação que Lviv estava ser evacuada e alterámos a rota para a Roménia. Passámos por check-points para revistas de carros. Era um momento de tensão enorme, armas por todo o lado. Recordo quando acordei no hotel, abro a cortina e tinha um tanque em frente ao hotel", continuou."Nunca me passou pela cabeça não chegar a Portugal. Não sabia era como ia chegar. Ainda hoje foi complicado passar a fronteira, pois quando chego de carro era uma fila inacreditável. Além das estradas fracas, havia o trânsito, era uma fila incrível. Deixei o carro a 10 km da fronteira e fiz o resto a pé. Mas na fronteira só deixavam sair mulheres e crianças, e não davam justificação para os estrangeiros ficarem. Foram os piores momentos que assisti..."Questionado sobre a situação dos seus colegas, Nélson Monte falou em "desespero": "Dnipro é capaz de ser das cidades mais seguras. Mas nunca se sabe, eles estão dispostos a ir para a guerra, só houve um colega meu que fugiu para o mesmo hotel e ofereci-lhe Portugal para a mulher dele mas o desespero deles é incrível. Estavam a fugir mas sem saber para onde..."O futebol, naturalmente, passou para segundo plano: "Não sei se vai haver futebol tão cedo na Ucrânia. Agora vou pensar no que será o meu futuro. A minha preocupação neste momento é saber o que vai acontecer à minha carreira mas quero aproveitar a minha família agora. Acompanhamento psicológico? Estou bem, vi muita coisa que me vai marcar para o resto da vida. Quando as bombas explodiram no apartamento, corri para apanhar o carro e vi muitas famílias. Na fronteira fiquei quatro horas para passar e outros, ucranianos, também ficavam horas e não puderam sair. Eles ficaram e os filhos e as mulheres passavam as fronteiras."