Já foi o africano mais caro, leva 505 dias sem jogar e agora está de volta... na Holanda

"A minha história ainda não terminou." Foi com esta afirmação que demonstra força e superação que Wilfried Bony fez questão de dar início ao seu próximo desafio profissional, depois de mais de uma temporada sem representar qualquer clube.

O internacional costa marfinense, que em 2015 foi contratado pelo Manchester City por 32 milhões de euros, negócio que o colocou, na altura, no topo das transferências mais caras do futebol africano, foi na quarta-feira anunciado como novo reforço do N.E.C. Nijmegen, da Holanda, depois de ter deixado o Al-Ittihad, em 2020. O último jogo disputado pelo avançado, de 33 anos, foi a 9 de setembro do último ano, há, portanto, 505 dias (!).

"Desde a minha rescisão de contrato na Arábia que eu não me sentia preparado para deixar o futebol. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para regressar à minha melhor forma física, com o objetivo de ajudar a minha equipa", declarou o ex-jogador de Swansea, Stoke City e Manchester City, entre outros.

O facto de Wilfried Bony não ter tido grande ritmo competitivo nas duas últimas temporadas fez com que alguns adeptos não aprovassem a sua contratação, reações que o próprio avançado assumiu compreender.

"Estou muito feliz por estar aqui e por poder jogar na Liga holandesa. Estou bem consciente de que esta transferência é delicada para alguns adeptos, espero ter a oportunidade de me apresentar da melhor forma possível aos nossos sócios", atirou, ele que foi o melhor marcador da Liga holandesa em 2012/13, com 31 golos, quando representou o rival Vitesse - nesse ano chegou aos 37 tentos em todas as competições.