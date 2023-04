Já há acordo: Bayern Munique vai pagar 1 milhão ao Chelsea por Anthony Barry

Chelsea e Bayern Munique já chegaram a acordo relativamente a Anthony Barry. De acordo com o 'The Athletic', o clube alemão vai pagar 1 milhão de libras para poder contar com o antigo médio inglês na equipa técnica de Thomas Tuchel, como este pretendia.Tuchel trabalhou com Barry aquando da sua passagem pelo Chelsea, onde ganhou a Liga dos Campeões em 2021, e quando assinou pelo Bayern fez questão de considerar Anthony Barry, que se mantinha nos blues, como imprescindível. Chelsea e Bayern não conseguiram, no entanto, chegar logo a um entendimento.Anthony Barry também é adjunto de Roberto Martínez na Seleção Nacional, repetindo uma parceria de várias anos na Bélgica.