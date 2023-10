Já tem emprego: Miguel Layún junta-se a Piqué na Kings League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Poucas semanas depois de anunciar o ponto final na carreira, o mexicano Miguel Layún já arranjou algo com que se entreter. O antigo jogador do FC Porto tornou-se o braço direito de Gerard Piqué na popular Kings League, assumindo o cargo de presidente da organização no território americano.

A Américas Kings League é um 'franchise' para terras americanas que contará com vários clubes e, claro está muitas estrelas do futebol. Chicharito Hernández, por exemplo, é o novo líder do Olimpo United.