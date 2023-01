Jackson Martínez volta aos treinos e poderá assinar pelo Independiente de Medellín 

[ ?? ] Goleador, campeón y querido por nuestra hinchada. Un conocido de la casa se entrena con el #Poderoso y quiere demostrar que está en condiciones para formar parte del #Medallo en este 2023. ¡Muchos éxitos, Jackson! pic.twitter.com/TlPeSlDTna — DIM (@DIM_Oficial) January 20, 2023

O avançado Jackson Martínez, que em Portugal representou FC Porto e Portimonense, poderá voltar aos relvados, após dois anos de paragem. O jogador foi a grande novidade no treino desta sexta-feira do Independiente de Medellín, o primeiro clube da sua carreira profissional."Goleador, campeão e querido pelos nossos adeptos. Um conhecido da casa treina-se com o poderoso (alcunha do Independiente) e quer demonstrar que está em condições para formar parte do plantel em 2023. Muitos êxitos Jackson!", publicou o clube colombiano nas suas redes sociais.Jackson Martínez tem 36 anos e nunca escondeu o desejo de encerrar a carreira no clube que o projetou para a alta roda do futebol.Em Portugal, o avançado colombiano cumpriu três épocas no FC Porto e duas ao serviço do Portimonense. Nos dragões foi campeão nacional por uma vez e venceu a Supertaça em duas ocasiões, sagrando-se o melhor marcador do campeonato por três vezes.