Jaime Pacheco deixa comando técnico do Pyramids do Egito

O treinador português Jaime Pacheco deixou o comando técnico do Pyramids, da Liga de futebol do Egito, pondo fim a pouco mais de um ano de ligação entre o clube e o técnico bicampeão egípcio."Boa sorte, Pacheco", escreveu hoje o clube numa publicação divulgada nas redes sociais, sem quaisquer outras informações.

O técnico de 65 anos deixa o emblema no quarto lugar do campeonato, com 17 pontos, a dois pontos do líder, o ZED, que soma mais duas partidas disputadas.

Campeão do Egito em 2015 e 2021, em ambos os casos com o Zamalek, Pacheco estava no clube desde janeiro de 2023 e foi eliminado, quinta-feira, nos quartos de final da Taça da Liga.