Jakub Jankto assumiu homossexualidade e desafia outros jogadores: «Não têm que ter medo»

Jakub Jankto, futebolista checo que assumiu ser homossexual, contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que tem vivido dias tranquilos, tanto no clube como em casa, e que se sente "livre". O médio do Sparta Praga, que se encontra emprestado pelo Getafe, espera agora continuar com a sua vida e jogar futebol normalmente."Foram três semanas duras, sobretudo a primeira, porque não sabia o que esperar. Mas todas as reações foram, foram boas na República Checa, em Espanha, em Itália... Isso ajuda-me a continuar, a viver, a estar concentrado no futebol, que para mim está em primeiro lugar", contou o jogador, de 27 anos.Jankto contou primeiro aos pais, à ex-mulher (com quem tem um filho), no ano passado. Há uns meses falou com os companheiros de equipa e com o treinador. "Quando és o primeiro caso no futebol esperas que certas reações não sejam positivas, mas eu queria sentir-me livre. Quero viver como toda a gente. Fiz isto porque quero ajudar outras pessoas que têm uma orientação diferente. Penso que posso ser um bom exemplo."O médio explica que os jogadores que são homossexuais têm muito medo de se assumir. "Não têm de ter medo, mas esse é o maior problema. Muitos jogadores e outras pessoas receiam admitir que têm uma orientação diferente. Oxalá dentro de cinco ou seis anos possamos dizer 'sou homossexual' e possamos continuar."Jankto recorda-se de quando se apercebeu que era homossexual. "Era pequeno, tinha uns 14 ou 15 anos e sentia que algo era diferente. Experimentei relações com mulheres, mas sentia que algo não estava bem. Não fazia sentido continuar assim a vida toda porque só vives uma vez. Decidi que tudo tem uma solução e agora sou livre."