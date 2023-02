Jakub Jankto recebido com ovação após assumir homossexualidade

O checo Jakub Jankto foi notícia por todo Mundo quando, na última semana, decidiu anunciar publicamente a homossexualidade e, no domingo, entrou pela primeira vez em campo desde a revelação. Ao serviço do Sparta Praga, o médio foi lançado aos 70’ do jogo frente ao Jablonec e os adeptos responderam com uma calorosa ovação.Aos 27 anos, Jankto é 45 vezes internacional pela República Checa e passou cinco épocas na Serie A, onde representou Udinese e Sampdoria.Tornou-se num dos futebolistas mais conhecidos a assumir a homossexualidade num vídeo que recolheu o apoio de inúmeros clubes e jogadores. "Sabia que ia ter impacto, mas não esperava que os maiores clubes e organizações se colocassem ao meu lado. Tornou tudo mais fácil! No futebol masculino ainda há muito medo da reação do público, mas espero que o meu caso sirva como motivação", assinalou o médio.Motivado pelos aplausos, Jankto ajudou o Sparta selar um triunfo (3-0) que mantém a equipa no topo da liga checa .