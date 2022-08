James Rodríguez 'oferece-se' ao Valencia: «Se me chamassem saía já do Qatar e reduzia o salário»

A pouco mais de um dia do fecha do mercado de verão, alguns jogadores ainda podem mudar de clube e James Rodríguez parece já ter escolhido o seu. O internacional colombiano 'ofereceu-se' ao Valencia, com Cavani à mistura. "Se o Valencia me chamasse, saia já do Qatar. Reduzia o meu salário. Se precisarem de alguém para ajudar o Edinson Cavani, estou lá. É um grande clube com grandes adeptos", disse o jogador do Al-Rayyan, no programa 'El Chiringuito'.





O antigo jogador do FC Porto deixou o futuro em aberto ao apontar: "Ainda não sei de nada e resta apenas um dia e meio no mercado."

De acordo com o 'AS', a operação é muito difícil de se concretizar.