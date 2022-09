James Rodríguez oficializado no Olympiacos

O Olympiacos oficializou esta quinta-feira a contratação de James Rodríguez, internacional colombiano que em Portugal já representou o FC Porto e que na última época esteve no Qatar, ao serviço do Al-Rayyan.





Formado nos colombianos de Envigado, o criativo de 31 anos mudou-se muito cedo para a Argentina, onde chamou a atenção de clubes europeus depois de uma temporada e meia de grande nível para um jovem da sua idade (10 golos em 50 jogos oficiais). Em 2010, chegou ao FC Porto e em três temporadas em Portugal conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Liga Europa.No início de 2013 mudou-se para o futebol francês, para reforçar o ataque do Monaco, que contava com o ex-companheiro Radamel Falcao e ainda com os portugueses Ricardo Carvalho e João Moutinho. Nesse temporada, a formação do principado terminou em 2.º no campeonato e qualificou-se para a Liga dos Campeões de 2014/15.De 2014 a 2019 pertenceu ao Real Madrid - tendo estado ainda durante duas temporadas cedido aos alemães do Bayern Munique - e durante esses seis anos conquistou alguns dos títulos mais importantes da carreira: duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias e ainda dois Mundiais de Clubes. Para além desses troféus, somou ainda conquistas no futebol alemão, duas Bundesligas e uma Taça da Alemanha, e no futebol espanhol, duas La Ligas e uma Supertaça de Espanha.Em 2020, mudou-se surpreendentemente para o Everton. À procura de regressar ao seu melhor estado de graça, o colombiano acabou por não corresponder às expectativas (seis golos e oito assistências em 26 jogos oficiais), tendo-se mudado para uma nova experiência na carreira: o futebol do Qatar. No Al-Rayyan, James Rodríguez realizou 16 jogos e apontou cinco golos e seis assistências, mas saiu de costas voltadas com o clube, isto depois de no último dia de mercado se ter colocado à disposição do Valencia em declarações à imprensa espanhola.