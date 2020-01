Javier Hernández ruma à MLS e é a nova estrela dos Los Angeles Galaxy

Está encontrado o sucessor de Zlatan Ibrahimovic nos Los Angeles Galaxy. O emblema da liga norte-americana (MLS) oficializou esta terça-feira a contratação do avançado mexicano Javier Hernández, que deixa o Sevilha após ter cumprido 15 jogos (com 3 golos) em meia época na liga espanhola.

Aos 31 anos, Chicharito ruma aos Estados Unidos da América para ser a nova estrela dos Galaxy e, segundo a imprensa norte-americana, torna-se no jogador mais bem pago da MLS, auferindo cerca de 6,5 milhões de euros por ano.

Ainda antes de ser anunciado pelo clube de Los Angeles o atacante falou em uma entrevista 'L.A Times' e confirmou a mudança para a nova equipa alegando vontafde de jogar com maior regularidade.



"Nos últimos dois anos [Sevilha e West Ham] os treinadores confiaram noutros jogadores e não em mim. E agora, nos LA Galaxy, o treinador e a própria Liga dizem-me 'Javier, queremos dar-te confiança e motivação para nos ajudares'. É por isso que aceitei esta oportunidade", assumiu o jogadore, que vai usar o número 14.



Formado no Chivas, do México, Chicharito chegou à Europa em 2010 para jogar no Manchester United e representou ainda o Real Madrid e o Bayer Leverkusen.





Los Angeles has been waiting.@CH14_ is ??& . — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020