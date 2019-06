Jean Lucas deixa Flamengo e reforça Lyon

O futebolista brasileiro Jean Lucas assinou esta terça-feira pelos franceses do Lyon, deixando o Flamengo de Jorge Jesus, pouco depois o treinador português assumir a equipa do Rio de Janeiro.O jogador, de 21 anos, esteve cedido na última época pelo Flamengo ao Santos, mas a ida para o Lyon deverá, segundo a imprensa, render cerca de oito milhões de euros ao clube 'rubro-negro'.Jean Lucas é o primeiro brasileiro a assinar pelo Lyon desde o regresso dos internacionais Juninho e Sylvinho, já retirados, com o primeiro a assumir funções de diretor desportivo do clube, e o segundo de treinador, substituindo Bruno Genesio.O Lyon, equipa do guarda-redes português Anthony Lopes, terminou o campeonato em terceiro lugar e disputará a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.