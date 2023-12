Jens Lehmann condenado a pagar 420 mil euros após sacar de motosserra em discussão com vizinho

O antigo guarda-redes Jens Lehmann foi condenado pelo Tribunal de Starnberg, na Alemanha, a pagar 420 mil euros depois de sacar de uma motosserra durante uma discussão com um vizinho.Segundo a 'Marca', tudo começou quando o ex-guardião, agora com 54 anos, se mostrou insatisfeito com "algumas obras que dificultavam a entrada de um vizinho na garagem" do condomínio. Lehmann foi acusado de danos à propriedade, insultos e tentativa de fraude, e terá de pagar 2 mil euros por dia durante 210 dias até cobrir a totalidade da multa.A juíza considerou que o germânico se "apresentou como vítima ao longo do processo e que contou histórias surreais para se tentar defender", entre as quais que sofria de problemas psicológicos.Lehmann, recorde-se, fez grande parte da carreira no Arsenal, clube que representou entre 2003 e 2008 e, posteriormente, em 2011. Passou ainda por Borussia Dortmund, Schalke e Milan.