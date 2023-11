Jérôme Rothen: «Bola de Ouro para Messi é uma vergonha. Nem foi o melhor do Paris SG...»

Antigo internacional francês, Jérôme Rothen considerou esta terça-feira, durante o programa da RMC Sport no qual é comentador e figura principal, uma "vergonha" a atribuição da Bola de Ouro a Leo Messi e deixou claro que, no seu entender, houve um jogador que merecia muito mais o prémio."É uma vergonha. Claramente uma vergonha! Para mim, quer devia ter ganho era o Haaland. Entre agosto de 2022 e junho de 2023, com base em que critérios podemos entender que o Messi foi melhor do que os outros? Basicamente não há qualquer critério. Se falarmos de troféus, ele está atrás do Haaland, mesmo tendo ganho o Mundial. O Haaland ganhou tudo no Manchester City e, claro, não podes comparar com base no Mundial porque o Haaland é norueguês", começou por atirar o sempre polémico antigo jogador.Rothen vai mais longe e diz até que nem no PSG o argentino foi o melhor. "O Haaland bateu todos os recordes. Até mesmo no Paris SG, o Messi não foi melhor do que os outros. Nem foi o melhor jogador do clube. É problemático quando o homem que ganha a Bola de Ouro, supostamente entregue ao melhor do mundo, nem seja o melhor do seu clube. Nos últimos 3/4 anos, o Messi não foi o melhor do mundo. Temos de parar com esta loucura. E nesses quatro anos, ele ganhou duas Bolas de Ouro. Para mim é uma vergonha. Não consigo acreditar".