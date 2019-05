Jesus quer lutar por títulos e num clube europeu

Jorge Jesus quer retomar a carreira na Europa e num clube com ambições, tal como revelou numa entrevista à Sport TV brasileira. "O plano A é trabalhar na Europa. A questão não é financeira. Só aceito um trabalho que me permita ganhar títulos", confessou o técnico, que deixou o Al Hilal em janeiro. De resto, o treinador confessou ter sido abordado por dois clubes portugueses, sem revelar quais, e não confirmou a existência de propostas do Vasco da Gama e do At. Mineiro. O técnico, recorde-se, foi visto nas bancadas no At. Mineiro-Flamengo, mas por lazer e devido à amizade com alguns membros do clube. "Gosto muito do Brasil. Estou de férias e aproveitei. Admiro os jogadores daqui ", frisou.

Além disso, o técnico negou ter interesse em orientar a Seleção Nacional, por agora, mas deixou uma revelação. "Recebi dois convites para treinar seleções, mas não me vejo como esse tipo de treinador, para já", esclareceu.