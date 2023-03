Joana Sanz confirma divórcio com Dani Alves: «Escolhi uma pessoa que aos meus olhos era perfeita»

Joana Sanz publicou esta quarta-feira nas redes sociais uma carta escrita à mão pela própria, na qual confirma o divórcio com Dani Alves, jogador brasileiro que está detido desde janeiro último por suspeita de violação de uma jovem em Barcelona."A sensação de abandono e solidão volta a tocar-me à porta. Milhares de porquês sem resposta. Escolhi como companheiro de vida uma pessoa que aos meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente lá quando eu mais precisei dele. Sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atencioso... Custa-me muito aceitar que essa pessoa pode quebrar-me em mil pedaços", começou por escrever a modelo."Penso que vou demorar anos da minha vida para conseguir tirar da minha memória a forma como ele me olhava, aquela forma de como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo. Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, atenciosa, amorosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que, apesar do sofrimento que ele me causou, continuo aqui ao seu lado. Continuo e continuarei a estar, mas de outra forma. Eu amo-o e sempre irei amar. Quem diz que o amor se esquece está enganado ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo-me muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, assim mantenho a magia e encerro esta etapa da minha vida que começou dia 18/5/15", escreveu ainda."Dou graças pelas oportunidades e aprendizagens que a vida me dá, por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à próxima etapa da sua vida", concluiu.