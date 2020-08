João Aurélio é reforço do Pafos FC

João Aurélio vai reforçar o Pafos FC, de Chipre. O jogador de 32 anos, que tinha terminado contrato com o Moreirense no final da época passada, foi esta terça-feira confirmado no emblema cipriota, com o qual assinou um vínculo válido por duas temporadas.





Esta será a primeira experiência fora de Portugal de João Aurélio, após ter estado 12 anos no principal escalão do futebol português ao serviço de Nacional, V. Guimarães e Moreirense.