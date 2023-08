João Cancelo no Barcelona: o que está a atrasar a transferência

O Manchester City aguarda ainda que o Barcelona formalize a proposta para a contratação de João Cancelo. Em cima da mesa está um empréstimo com opção de compra a rondar os 30 milhões de euros, opção essa que apenas passaria a ser obrigatória caso o internacional português dispute 70% dos jogos dos blaugrana em 2023/24 ou se a equipa se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.No entanto, os problemas financeiros do clube espanhol têm arrastado a concretização da transferência. Segundo o 'Sport', a direção do Barça aguarda pelos 120 milhões de euros que o fundo alemão 'Libero' deverá transferir até amanhã, como contrapartida pela compra de quase 30% da 'Barça Studios' - o centro de audiovisual do emblema catalão que controla, por exemplo, a Barça TV.Só após ter essa verba na mão é que Joan Laporta irá concretizar o negócio já estabelecido com os campeões europeus e ingleses, permitindo assim ao lateral direito voltar a Espanha - já representou o Valencia - e iniciar viagem. Algo que é esperado que aconteça entre hoje e amanhã.