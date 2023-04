João Carlos Teixeira oficial no Shanghai Shenhua

João Carlos Teixeira foi esta terça-feira oficializado como reforço do Shanghai Shenhua, emblema da Superliga Chinesa com o qual se comprometeu até dezembro de 2024.Tal como Record tinha avançado, o criativo que se formou entre Sporting e Liverpool e que conta com passagens por FC Porto, Sp. Braga, V. Guimarães ou Famalicão, além de aventura s no Brentford ou Brighton, deixou os qataris do Umm-Salal para abraçar este novo projeto.Vai, como comprovam as fotografias - numa delas posa ao lado do empresário Eduardo Marinho - utilizar a camisola 10.