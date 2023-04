João Carlos Teixeira vai assinar até dezembro de 2024 com o Shanghai Shenhua

João Carlos Teixeira vai ser reforço do Shanghai Shenhua, emblema da Super Liga Chinesa, até dezembro de 2024 (duas épocas no país), sabeO médio-ofensivo, de 30 anos, já se encontra inclusive em solo oriental, acompanhado pelo seu representante, Eduardo Marinho: os exames médicos estão já realizados e a apresentação oficial deverá acontecer nos próximos dias, no máximo até terça-feira.Formado no Sporting, de onde se transferiu para o Liverpool, o futebolista vestiu ainda as cores do Brentford, Brighton, FC Porto, Sp. Braga, V. Guimarães, Feyenoord, Famalicão, tendo-se fixado recentemente no Umm-Salal, do Qatar.