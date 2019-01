João de Deus, o novo adjunto de Jorge Jesus no Al Hilal, depois das saídas de Raúl José e de Miguel Quaresma para o Sporting, já está a trabalhar.O antigo treinado da equipa B dos leões já se apresentou à sua nova equipa, que esta sexta-feira defronta o Al-Raed.O Al Hilal lidera o campeonato saudita, que conta já com vários treinadores portugueses. Além de Jorge Jesus no comando técnico do Al Hilal, ontem o Al Nassr oficializou a contratação de Rui Vitória até 2020. Pedro Emanuel, no Al taawon, e Paulo Alves, no Ohod, também dão cartas na Arábia Saudita.