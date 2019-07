João Félix é o sexto jogador sub-21 mais valioso do Mundo

João Félix, recentemente transferido do Benfica para o Atlético Madrid por 126 milhões, é considerado o sexto jogador sub-21 mais valioso do mundo, segundo um relatório da Soccerex. O português está avaliado em 71,8 milhões de euros.Este estudo, que se realiza anualmente, é baseado em vários critérios como a idade do jogador, a posição, o clube atual, a extensão do contrato, a perceção de valor de mercado, o número de internacionalizações, os minutos jogados, golos marcados, lesões e qualidade técnica, assimo como dados recolhidos em diferentes fontes oficiais."Apesar da avaliação de João Félix parecer estranha face ao valor pago pelo Atlético de Madrid, acreditamos que esta disparidade se deve, acima de tudo, à vontade do clube investir num jovem talento pelo que acreditamos que a nossa avaliação está mais próxima do valor real do jogador, apesar de reconhecermos que poderá atingir níveis de sucesso que venham a revelar que este negócio foi um achado", explicou David Wright, diretor de marketing da SoccerexKylian Mbappé (PSG), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) e Matthijs De Ligt (Ajax) ocupam o pódio. Éder Militão, que trocou o FC Porto pelo Real Madrid, é o 10.º classificado desta lista.