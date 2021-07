João Félix 'entra na onda' dos pedidos a Renato Sanches: «Vem para o Atlético»

Depois de uma época bastante positiva com a camisola do Lille, Renato Sanches destacou-se ao serviço da Seleção Nacional no Euro'2020 e muito se tem falado sobre uma eventual transferência do antigo médio no Benfica.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Renato Sanches (@renatosanches18)

Este domingo, Renato Sanches, que se encontra de férias, fez uma publicação nas redes sociais com fotografias no interior de um avião e motivou um comentáro curioso por parte de João Félix. "Vem para o Atlético", escreveu o jovem avançado, utilizando um emoji a piscar o olho com a língua de fora, o que pode ser interpretado como uma brincadeira de Félix depois de, há poucos dias, Gabriel Magalhães, defesa-central brasileiro do Arsenal e antigo companheiro de Renato Sanches no Lille, ter feito o mesmo mas a pedir que o médio português se mude para Londres."Vem para o Arsenal", escreveu Gabriel Magalhães, que ao contrário do que aconteceu com João Félix (pelo menos para já) não ficou sem resposta de Renato Sanches: "Estou à espera do teu convite".