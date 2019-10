João Félix entre os finalistas da Bola de Ouro

João Félix faz parte do lote de 30 finalistas da Bola de Ouro, juntamente com Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. A France Football divulgou esta segunda-feira a lista e nela constam três português. Se no caso de CR7 se trata já de um hábito, para o médio do Manchester City e para o avançado do Atlético Madrid é uma estreia.





Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix finalistas da Bola de Ouro: conheça os 30 nomes



Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix finalistas da Bola de Ouro: conheça os 30 nomes

Refira-se que Félix está ainda entre os 10 nomeados ao prémio de melhor sub-21 , denominado Prémio Kopa.