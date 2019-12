João Félix ficou em terceiro na Bola de Ouro dos mais novos

Matthijs de Ligt conquistou o 'Prémio Kopa', a Bola de Ouro para os mais novos (melhor futebolista nascido apenas a partir de 1999).João Félix, que recentemente conquistou o Golden Boy, era um dos candidatos mas acabou por ficar em terceiro. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ficou em segundo.O Prémio da France Football homenageia Raymond Kopa - falecido em 2017 com 85 anos -, que foi um dos melhores jogadores franceses da história, venceu a Bola de Ouro em 1958 e jogou no Angers, Reims e Real Madrid. O francês Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, foi o vencedor da primeira edição do prémio, em 2018.