João Félix: «Foram bons golos que ajudaram a equipa»

João Félix, avançado do Atlético Madrid, mostrou-se satisfeito com os golos apontados no particular frente à Juventus, mas mantém a humildade.





"Foram bons golos que ajudaram a equipa a vencer. Comecei pela direita, mas rapidamente troquei com o Thomas na frente. Os quatro que jogam mais avançados têm muita liberdade dentro do campo", sublinhou o ex-jogador do Benfica.