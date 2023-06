João Gamboa rescinde com o Leuven e ruma à Polónia

João Gamboa está em vias de ser oficializado como reforço dos polacos do Pogon, apurou. O médio, que esteve cedido ao Estoril na segunda metade de 2022/23, vai rescindir contrato com os belgas do Leuven e já tem viagem agendada para a Polónia, onde será apresentado no próximo sábado.Aos 26 anos, o médio vai assim para a sua segunda experiência internacional, depois de ter realizado apenas quatro jogos pelo Leuven na primeira metade da época que agora terminou. Rumou ao Estoril em janeiro, revelando-se importante para a permanência dos canarinhos na 1.ª Liga, com 17 jogos realizados.