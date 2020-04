João Mário aponta João Félix ao Barça e fala no estilo do At. Madrid: «Não seria para mim»

João Mário deixou muitos elogios a dois colegas de Seleção Nacional que estão no topo do futebol mundial. Em primeiro lugar, a Cristiano Ronaldo, o jogador que mais o "impressionou" na carreira. "Jogar com o Cristiano é muito estimulante. Ele faz-te tentar ser sempre melhor e tu pensas 'se o Cristiano, com 35 anos e tudo o que já venceu, ainda quer ser sempre melhor, por que é que eu não devo tentar melhorar sempre?'", referiu o médio do Lokomotiv numa entrevista à Eleven Sports.

O outro é João Félix, que João Mário até defrontou esta temporada na Liga dos Campeões: "O Atlético é daquelas equipas que, vendo de fora, é muito bem trabalhada, como se fosse uma equipa italiana a jogar em Espanha. E claro que passar do Benfica, que joga 80 por cento do jogo em ataque organizado, para o Atlético, e ainda para mais com a pressão do preço, não é fácil em termos de adaptação. Estando, por exemplo, num Barcelona, claro que a pressão poderia ser maior mas o estilo de jogo poderia adequar-se mais a ele."

De resto, quando questionado sobre em qual dos três grandes de Espanha poderia encaixar melhor, dado o seu desejo de vir a jogar na La Liga, João Mário recordou o estilo mais defensivo dos colchoneros: "Acho que não seria para mim. Se calhar ficava no banco (risos). O Barcelona penso que seria onde encaixava melhor, gosto muito do estilo de jogo".