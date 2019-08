João Mário confirmado no Lokomotiv: «Falei com o Eder antes da mudança»

João Mário já foi oficializado como reforço do Lokomotiv Moscovo. O médio chega por empréstimo do Inter, com os russos a terem opção de compra de 18 milhões de euros. Nas primeiras palavras como jogador do clube russo, o português mostrou-se entusiasmado com o novo desafio e revelou que conversou com Manuel Fernandes e com Eder antes da mudança.





"Estou muito orgulhoso por estar no Lokomotiv. Sei que é um grande clube. A equipa tem muitas estrelas e jogadores experientes. Falei com o Manuel Fernandes e com o Eder antes da mudança. O Eder disse-me que o Lokomotiv era uma boa equipa com uma atmosfera fantástica. A participação na Liga dos Campeões também é um fator importante. Moscovo é uma cidade espetacular, estou deliciado pela possibilidae de viver e jogar aqui. Vejo este desafio com entusiasmo e estou pronto para entrar em campo já no sábado", referiu o jogador, em declarações reproduzidas no site do clube.O internacional português foi alvo de elogios do diretor geral do Lokomotiv, Vasily Kiknadze. "João Mário é um grande jogador, é uma estrela do futebol europeu. É um jogador versátil, inteligente e boa pessoa. Vai trazer muitos benefícios ao Lokomotiv", considerou.