João Mário despede-se do Lokomotiv: «Agradeço a todos por me terem feito sentir em casa»

João Mário anunciou, esta quinta-feira, que o seu empréstimo ao Lokomotiv de Moscovo chegou ao fim. Em mensagem publicada nas redes sociais, o internacional português agradeceu o apoio do presidente, do staff técnico, dos companheiros e de todos os seus companheiros na chegada a Moscovo.





"Gostaria de agradecer a todos no Lokomotiv de Moscovo, desde o presidente ao staff técnico, passando pelos meus companheiros e pelos adeptos, por me terem feito sentir em casa durante esta temporada. Foi um prazer vestir a vossa camisola e lutar pelas vossas cores. Deixo o Lokomotiv muito feliz pelos momentos que partilhámos juntos. Desejo o melhor para todos vocês!", pode ler-se.Quanto ao futuro, o ex-sportinguista não se prolongou, afirmando apenas que vai aproveitar as férias para tomar uma decisão, não escondendo, ainda, a intenção de "vários grandes clubes europeus" na sua contratação. "Termina aqui a minha ligação ao Lokomotiv de Moscovo. Felizmente, a época foi positiva e culminou com a qualificação da equipa para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Agora, irei passar uns dias de férias e pensar sobre o meu futuro. Tenho sabido através dos meus representantes que existe interesse de vários grandes clubes europeus, pelo que vou estudar com calma o próximo passo da minha carreira", concluiu.Recorde-se que João Mário permanece vinculado aos italianos do Inter, clube atualmente orientado por Antonio Conte.