João Mário e o racismo no futebol: «É preciso começar a prender estas pessoas»

João Mário comentou os casos de racismo que têm assolado o futebol, sobretudo os últimos episódios que se sucederam em Itália.Em entrevista à CNN, o médio do Lokomotiv de Moscovo afirmou que as entidades que regulam o futebol a nível europeu e mundial - UEFA e FIFA - têm de começar a "fazer algo" de modo a 'estancar' estes sucessivos casos de racismo e relembrou ainda um episódio com um amigo seu."Quando isto começa a acontecer demasiadas vezes começa a ser um problema. Acho que até, não só a UEFA e a FIFA, mas mesmo a política, os governos, alguém tem de fazer algo, já está a ser demais. Também já aconteceu com alguns amigos meus, como o Dalbert do Inter, num jogo com a Fiorentina. Devem começar a levar estes casos de uma forma mais séria e começar a processar quem faz este tipo de coisas. É um assunto muito importante, as pessoas precisam de mudar um pouco. Para mim é uma situação muito triste porque também já vivi lá e já aconteceu comigo também dentro do campo", revelou o internacional português, em entrevista ao canal televisivo norte-americano."Honestamente, acho que não. É algo que acontece todas as semanas em Itália, é triste. Agora já não estou lá, mas quando vejo as notícias, ou mesmo nas redes sociais, continua o mesmo. É preciso começar a prender estas pessoas e perceber que é preciso respeitar as pessoas de todas as cores. É um jogo de futebol, toda a gente gosta de futebol, mesmo em Itália amam o futebol, por isso sim, é preciso haver uma mudança.""O primeiro jogo foi muito bom da nossa parte. Aqui, em Moscovo, será diferente. Vamos jogar em casa, vamos tentar sair com um triunfo mas, no final de contas, vamos jogar contra uma equipa fantástica. Vamos dar o máximo para dificultar o máximo o jogo à Juventus.""É sempre maravilhoso partilhar o relvado com ele. É um jogador fantástico, um bom amigo, um bom companheiro de equipa. Para mim, é um prazer jogar contra ele e quando acontece na Liga dos Campeões sabe ainda melhor.""Não, é óbvio que não. Ele não gosta de perder, é como um animal dentro do relvado. Ele tenta dar sempre o seu melhor e quer sempre ganhar. E quando perde, mesmo nos treinos na Seleção Nacional ele nunca fica contente".