João Moutinho encara mudança para o Orlando City com "grandes esperanças"

Quase um ano depois de ter sido a primeira escolha do 'draft' na MLS, a Liga norte-americana de futebol, o português João Moutinho trocou os Los Angeles FC pelo Orlando City com "grandes esperanças" para a nova época.De regresso a Portugal após o fim da edição de 2018 da MLS, o lateral esquerdo de 20 anos fez um balanço do ano de estreia à margem de um 'showcase' da empresa Next Level para mostrar jogadores a sete universidades dos Estados Unidos, em Abóboda (Cascais), no qual motivou os jovens futebolistas a seguirem as suas pisadas e a arriscar o salto para a América."Foi um ano com altos e baixos. Comecei a época muito bem, mas depois tive uma expulsão e uma lesão. A partir daí não foi tão fácil recuperar o ritmo e a titularidade. Acabei a época a não jogar tanto e estou feliz com a oportunidade que vou ter em Orlando. Espero que a época seja mais consistente", declarou, acrescentando: "Temos grandes esperanças".Em entrevista à Lusa, o jogador, que cumpriu a sua formação no Sporting até rumar aos EUA, assumiu-se como um "pioneiro" e salientou o despertar para o potencial do futebolista português e a "oportunidade de ouro" que jovens como ele podem ter para prosseguir os estudos e o futebol.Após o percurso nas camadas jovens leoninas, João Moutinho abraçou o desafio na University of Akron, no estado do Ohio, mais conhecida como a terra natal do basquetebolista LeBron James. Dos relvados de Alcochete para os campos de Akron, porém, confessou que a mudança não foi assim tão profunda: "Tanto em Akron como em Los Angeles o estilo de futebol que jogávamos era muito idêntico ao que jogava no Sporting".O curso de Gestão de Empresas que quis seguir nos EUA acabou por passar agora para segundo plano, com a entrada como profissional na MLS. No entanto, o futebolista luso vincou a vontade de manter viva a carreira académica."Os estudos são tão ou mais importantes do que o futebol. Se alguém não passar nas 'cadeiras' depois não pode jogar, porque não tem elegibilidade. Agora estou a continuar a estudar online, não estou a fazer tantas cadeiras como gostaria, mas, com calma, vou fazendo. A prioridade é o futebol", explicou.Paralelamente, João Moutinho advogou a competitividade da liga norte-americana de futebol como mais um motivo para acolher outros jogadores portugueses, num ano em que se tornou mediática a transferência do internacional sub-21 André Horta, com quem partilhou balneário no Los Angeles FC."A Liga está a fazer uma jogada muito inteligente ao contratar também jovens e daqui para o futuro vai ficar cada vez melhor. A Liga é sem dúvida uma das mais competitivas do mundo, porque não há favoritismos como aqui em Portugal, em que temos três equipas que todos os anos lutam pelo campeonato", resumiu.O treinador responsável pelo 'salto' de João Moutinho para Akron, Ger Coppinger, esteve novamente esta semana em Portugal para outra missão de prospeção, contando desta feita com a companhia de representantes da North Carolina University, FDU, Sacred Heart, University of Kentucky, Alabama Huntsville University e Santa Clara Califórnia University.À Lusa, o irlandês radicado há mais de uma década nos EUA elogiou a qualidade dos jogadores portugueses: "Demos uma oportunidade ao João, ele deu-nos também uma oportunidade e foi perfeito. Essa foi a nossa primeira viagem aqui a Portugal. Esta é já a terceira e esperamos poder levar um ou dois jogadores. Portugal era um mercado por explorar."Já Tasslim Sualehe, administrador executivo da Next Level, destacou o "impacto muito grande" da aposta em João Moutinho na atração de mais universidades norte-americanas para a captação de jovens talentos portugueses."Aqui estão sete universidades, mas desde dezembro todos os fins de semana vêm cá treinadores. Viram que temos qualidade. Se os jogadores chegarem à MLS até aos 23 anos, o clube de origem recebe os direitos de formação. Fazemos a ponte entre os EUA e os jogadores portugueses. Não só no futebol, mas também de outras modalidades", concluiu.