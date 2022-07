João Pedro apresentado no Fenerbahçe de Jorge Jesus: «É um clube único»

João Pedro, avançado ítalo-brasileiro que já passou por Estoril e V. Guimarães, é reforço do Fenerbahçe de Jorge Jesus. O jogador assinou por três anos com o clube turco proveniente do Cagliari, onde passou oito anos.Em declarações ao canal do clube, o avançado não escondeu o entusiasmo por este novo desafio. "Vim para um clube muito grande. Estou muito feliz, é um clube único. É também uma oportunidade importante para a minha carreira. Acho que fiz a melhor escolha. Estou muito feliz e entusiasmado", disse.