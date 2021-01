João Pereira diz adeus ao Trabzonspor: «Foi uma história de amor de quatro anos»

João Pereira já não é jogador do Trabzonspor. O lateral direito português, de 36 anos, despediu-se esta segunda-feira do emblema turco através das redes sociais, numa mensagem na qual fala numa relação de amor de quatro anos que terminou de forma inesperada.





"Está na hora de dizer adeus. Este é o dia mais duro desde que cheguei a este clube e cidade. Não esperava e não estava preparado para algo assim. Mas veio e apanhou-me de supresa. Mas a verdade é que o dia chegou. Foi uma história de amor de quatro anos que acabou com final feliz. Foi um processo incompleto de dedicação, trabalho, luta, profissionalismo, carácter, integridade, identidade e muito mais", começou por escrever o lateral, numa mensagem na qual deixou agradecimentos a todos os que estão envolvidos no clube, desde jogadores, treinadores e funcionários, mas também aos adeptos."Obrigado a todos, Trabzon será sempre a nossa casa. Três de nós, eu, a Natacha e o Gabriel, iremos sempre levar connosco esta cidade e as suas gentes no coração. Iremos encontrar-nos de novo", concluiu.