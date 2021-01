João Pereira vai deixar o Trabzonspor

A imprensa turca avança que o Trabzonspor tem acordo com João Pereira para a rescisão.





O jogo com o Basaksehir, na quarta-feira, para a Supertaça, pode marcar a despedida do lateral-direito de 36 anos, que chegou ao clube em 2017, proveniente do Sporting.O Göztepe pode ser a próxima equipa.