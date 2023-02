João Pinheiro escoltado pela polícia e 'apertado' no túnel: tensão no dérbi entre Olympiacos e Panathinaikos

O árbitro português João Pinheiro esteve, este sábado, no centro das atenções no Olympiacos-Panathinaikos (0-0), da 24.ª jornada da Liga grega.Vrousai, extremo do Olympiacos, viu um golo anulado pelo VAR aos 89 minutos, momento que criou enorme tensão no estádio. O presidente do clube, Evangelos Marinakis, entrou em campo e teve uma discussão com João Pinheiro, que acabou por mostrar o cartão amarelo ao líder dessa equipa e a Kostas Karapapas, o vice-presidente do Olympiacos.No final do encontro, João Pinheiro saiu escoltado pela polícia e, segundo algumas fontes, terá sido 'apertado' no túnel de acesso aos balneários.