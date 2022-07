João Virgínia é reforço para a baliza do Cambuur

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Virgínia, que na última época representou o Sporting por empréstimo do Everton, vai prosseguir a carreira nos holandeses do Cambuur, novamente por cedência do clube inglês até final da temporada.





Para o guarda-redes, de 22 anos, que realizou oito jogos com a camisola dos leões em 2021/22, trata-se de "uma grande oportunidade" para demonstrar todo o seu valor e pretende "acima de tudo jogar regularmente"."A Eredivisie é uma liga apaixonante onde os jovens talentos encontram espaço para crescer e se afirmar. Estou muito orgulhoso por abraçar este novo projeto e muito motivado para começar a trabalhar", frisou João Vírginia, sem esquecer o Sporting.

"Estou também muito grato ao Sporting pela experiência diferente e muito enriquecedora que me proporcionou e, claro, ao Everton por compreender a minha vontade de jogar e empenho em ajudar-me a encontrar uma boa", apontou.





Bem vindo ao club e boa sorte, ! #WelkomJoão — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) July 8, 2022