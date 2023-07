Joelson Fernandes oficializado no Hatayspor

O jovem futebolista português Joelson Fernandes, formado no Sporting, deixou em definitivo os leões aos 20 anos, assinando um contrato de três anos com o Hatayspor, anunciou esta terça-feira o clube turco através das redes sociais.

O extremo estreou-se com apenas 17 anos na equipa principal dos verde e brancos em 2019/20, pela mão do treinador Rúben Amorim, tendo depois cumprido um período de empréstimo aos suíços do Basileia durante um ano e meio, antes de regressar em janeiro último para integrar a equipa secundária dos lisboetas (Sporting B).

Joelson é o terceiro reforço da formação de Antáquia para a nova época, depois das contratações do sérvio Nikola Maksimovic aos italianos do Génova, e do bósnio Armin Hodzic, que atuava na Bósnia ao serviço do Zeljeznicar.