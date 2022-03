Sergey Shchegrikovich usou as redes sociais para fazer um apelo ao povo da Bielorrússia. O futebolista, de 31 anos, que passou por clubes como Brest, Partizan Minsk, Ostrovets, Slutsk ou Rukh, sempre no país-natal, foi corrosivo em relação ao atual estado de governação."Bielorrússia, é hora de mudar! Não vamos deixar o ditador misturar o nosso país e o nosso povo com merda! Vivemos aqui, tal como os nossos filhos e os filhos deles! Juntos em benefício de um futuro comum! Sem guerra! Glória à Ucrânia! Viva a Bielorrússia!", escreveu Shchegrikovich em alusão clara ao presidente Aleksandr Lukashenko, alinhado com a estratégia de Vladimir Putin.Depois da publicação, o futebolista desativou as redes sociais.