Jogador de 29 anos morre atacado por crocodilo na Costa Rica

Jesús López Ortiz, jogador de 29 anos que atuava na Costa Rica, morreu nesse país ao ser atacado por um crocodilo enquanto nadava no rio Cañas.Chucho, como também era conhecido Jesús Ortiz, atuava no Deportivo Río Cañas e deixa para trás dois filhos de 3 e 8 anos.Para recuperarem o corpo, as autoridades precisaram de abater o animal a tiro. "Infelizmente, o crocodilo afundou-o e não se sabe se ele morreu afogado ou devido à pressão que o animal exerceu sobre ele", informou a polícia local.O Deportivo Rio Cañas também já lamentou, nas redes sociais, a morte do jogador. "Companheiros e amigos. É com profundo pesar que tornamos pública a morte do nosso jogador Jesús Alberto López Ortiz (Chucho). Descansa em paz, Chucho", escreveu o clube.