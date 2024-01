Jogador do Equador assassinado num velório

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jair Lemos, jogador equatoriano de 23 anos que teve uma passagem pelas camadas jovens do Barcelona de Guayaquil, foi assassinado durante um velório.Dois homens de moto alvejaram o central com disparos à queima-roupa, não existindo até agora informações sobre o motivo do homicídio.