Jogador do NEC pondera abandonar após susto com Bas Dost: «Pergunto-me quanto tempo mais quero continuar»

O enorme susto que Bas Dost provocou ao mundo do futebol - ao cair inanimado no duelo com o AZ Alkmaar -, deixou os fãs do desporto rei em suspenso e fez o seu colega Lasse Schöne pensar seriamente se vale a pena continuar a jogar futebol. Aos 37 anos, e já com uma longa carreira, o veterano médio lembra que já viveu muitos episódios dramáticos (o ataque cardíaco de Abdelhak Nouri ou as situações de Daley Blind e Christian Eriksen como exemplo) e, por isso, assume não saber se quer continuar a jogar."Ultimamente tem sucedido com demasiada frequência e já o vivi muitas vezes. Não tenho 22 anos e tive uma carreira longa. Por isso pergunto-me quanto tempo mais quero continuar. Já o tinha questionado e agora ainda mais... Não decidi nada, mas estou a falar com pessoas que me rodeiam", assumiu o veterano jogador, ao canal NOS.