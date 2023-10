Jogador do Panathinaikos foi atingido por petardo e clássico com o Olympiacos é suspenso

Violencia en Grecia ??



El clásico Olympiacos - Panathinaikos se suspendió por el impacto de un petardo sobre el español Juankar



O clássico entre o Olympiacos e o Panathinaikos ficou marcado por um lamentável incidente. Aos 53 minutos, quando o marcador registava um teimoso 1-1 no marcador, Juankar foi atingido por um petardo quando realizava exercícios de aquecimento junto à linha lateral.O defesa espanhol de 33 anos foi prontamente assistido e transportado para o hospital mais próximo, mas os restantes jogadores do 'Pana' recusaram-se a continuar e abandonaram o campo, obrigando a que o jogo fosse suspenso.Após uma hora e meia de negociações, a partida foi definitivamente suspensa. O Olympiacos, líder do campeonato grego, com 19 pontos, recebia o grande rival Panathinaikos, quarto classificado, com 16, em jogo referente à oitava jornada da Superliga grega.