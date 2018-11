Jogador do São Paulo assassinado teria por hábito partilhar fotos de mulheres

Um dos amigos do jogador do São Paulo assassinado de forma macabra no último fim-de-semana no estado do Paraná, contou à polícia que Daniel Corrêa integrava um grupo no WhatsApp com amigos onde partilhavam fotos de mulheres com quem tinham relações sexuais.Segundo o UOL Esporte, que teve acesso ao depoimento de um desses amigos, o jogador teria partilhado fotos de Cristiana Brittes, a mulher de Edison Brittes Júnior, o homem que mais tardeRecorde-se que o corpo de Daniel - que se encontrava emprestado pelo São Paulo ao São Bento de Sorocaba - foi encontrado parcialmente degolado e sem os genitais.Além Edison Brittes Júnior, a mulher deste, Cristiana Brittes, e a filha do casal foram também detidas no âmbito deste processo.