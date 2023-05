Jogador português arrastado para escândalo sexual

Andre Shinyashiki está a ser envolvido num caso de escândalo sexual pelo jornal 'The Charlotte Legder'. O avançado do Charlotte FC, da Major League Soccer, pertence à mesma equipa de um jogador português, Nuno Santos, ligado ao mesmo caso, mas pelo portal 'The Athletic'.Esta última mesma fonte, garante que o médio, de 24 anos, não é citado oficialmente no relatório da polícia de Charlotte-Mecklenburg referente a um incidente ocorrido a 26 de fevereiro, com a acusação formal a surgir no mês seguinte, a 8 de março, por uma mulher de 23 anos. O nome e data de nascimento do jogador luso da equipa norte-americana foram a forma alcançada pelo 'The Athletic' para chegar à conclusão que este estará envolvido no caso.Andre Shinyashiki, que estará na génese do caso, não treina há mais duas semanas com a equipa e a última aparição oficial ocorreu a 15 de abril. O treinador do Charlotte FC, Christian Lattanzio, justificou a ausência com uma questão pessoal.O 'The Athletic' revelou ainda que a investigação está aberta mas encontra-se sem novas diligências, ou seja, a polícia não está a investigar o caso de forma ativa., fonte ligada ao ex-futebolista de Paços de Ferreira, Boavista, Moreirense, Benfica, Belenenses e FC Porto garante que Nuno Santos viu-se envolvido nesta situação por apenas estar presente no mesmo local onde poderá ter ocorrido a agressão sexual.