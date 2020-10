Jogador que passou pelo FC Porto condenado a 3 anos e 8 meses de prisão

O jovem avançado mexicano Joao Maleck, de 20 anos, que jogou na equipa B do FC Porto, foi condenado a três anos, oito meses e 15 dias de prisão por duplo homicídio agravado num acidente de viação.





Em junho do ano passado, Maleck seguia de carro em excesso de velocidade e embriagado, quando embateu violentamente num outro carro, causando a morte dos dois ocupantes, Alejandro e Maria Fernanda, que tinham casado no dia anterior.O antigo jogador de FC Porto terá de pagar uma indemnização no valor de 3 milhões de pesos, cerca de 120 mil euros, aos familiares do casal que morreu em 2019.Joao Maleck alinhou no FC Porto em 2017/2018, tendo realizado 41 jogos oficiais pelo FC Porto e marcado 21 golos.