Brasileiros relatam pânico na Ucrânia: «Vivemos sem saber o que fazer...»

Guilherme e Cristian, jogadores brasileiros do Zorya, clube sediado em Luhansk, uma das cidades 'alvo' de Putin na invasão à Ucrânia, relataram ao 'Globoesporte' os momentos de pânico que vivem no país."Na cidade estão sempre a passar carros-fortes, o exército anda pelas ruas. Isso dá-nos um pouco de medo, tendo em conta que somos de fora", começou por explicar Guilherme.Já Cristian, avançado da formação ucraniana, realça que precisa de haver uma maneira de saírem do país. "Eu, no caso, saíria daqui. Mas precisamos de cumprir o contrato. Ficamos com medo porque não estamos acostumados a isto. Vivemos sem saber o que fazer. Precisamos de arranjar uma maneira de sair do país, até deixamos as coisas arrumadas caso seja preciso sair numa emergência".Também Vitinho, do Dínamo Kiev, explicou como os brasileiros reagiram a "notícias às quais estavam pouco acostumados". "Sem dúvida que ficamos com um pouco de medo. A adaptação já é difícil, o frio, a língua... rezo muito para que toda a gente consiga ultrapassar isto o mais rápido possível", concluiu.O campeonato ucraniano, recorde-se, foi suspenso por um período mínimo de 30 dias