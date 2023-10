Jogadores da seleção moçambicana fazem exigências à federação e ameaçam faltar ao jogo com a Nigéria

Os jogadores da seleção moçambicana de futebol exigem à Federação o pagamento de uma verba adicional no valor de 600 dólares (cerca de 570 euros), caso contrário ameaçam não marcar presença nas restantes sessões de treino no estágio que os 'mambas' estão a realizar no Algarve, bem como faltar ao particular de amanhã frente à Nigéria de José Peseiro, previsto para o Estádio Municipal de Albufeira. Refira-se que a equipa conta com alguns jogadores que atuam em Portugal, com destaque para o sportinguista Geny Catamo. A informação foi avançada pela própria Federação através de um comunicado publicado nas redes sociais."A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) comunica aos seus filiados, imprensa e demais interessados, que no âmbito do estágio de preparação integrado na data FIFA da Seleção Nacional AA "Mambas", que está a decorrer em Portugal, foi colhida de surpresa com uma exigência por parte dos atletas, para que a FMF efectuasse um pagamento adicional de prémios/"pocket money" do referido estágio, sendo esta, uma pré-condição para que a equipa realizasse os treinos seguintes, bem como o jogo de preparação contra a Nigéria previsto para amanhã dia 16 de Outubro, no Estádio Municipal de Albufeira.Depois do jogo com Angola no passado dia 13 de Outubro, os atletas decidiram não realizar os treinos previsots para o dia de ontem e de hoje, exigindo o pagamento adicional de 600.00 dólares de "pocket money" para além dos 600.00 dólares já recebidos. Ademais, os atletas também comunicaram que o não pagamento do montante adicional tal como exigido, poderá colocar em causa a realização do jogo-treino com a Nigéria.A FMF, através da Direção Executiva, órgão competente para tal, aprovou um regulamento de premiação para todas as seleções nacionais, e no caso específico da Seleção Nacional AA "Mambas", o documento foi sempre articulado com os capitães de equipa.No caso concreto do estágio no Algarve (Portugal), os integrantes foram previamente informados sobre os termos e condições de premiação, de acordo com o regulamento em vigor. Tal como previsto no regulamento de premiação da FMF, tratando-se de jogos de preparação, a FMF efectuou um pagamento do "pocket money" antecipado de 600.00 dólares a cada integrante da comitiva, sendo esta, uma prática internacional comum ao nível de diversas federações de futebol quando se trata de jogos particulares.A FMF lamenta o que está a acontecer, sendo já este tipo de situações recorrentes no seio da Seleção Nacional AA "Mambas". A FMF procurará até ao limite sensibilizar os jogadores para que uma solução que atenda ao interesse nacional seja encontrada. Caso não, a FMF poderá decidir pelo anulamento do restante período do estágio e solicitar aos atletas para que regressem aos seus respectivos clubes.Por outro lado, devido a recorrência desta situações, concretamente na Seleção Nacional AA "Mambas", a Direcção Executiva da FMF irá oportunamente reunir para tomar uma decisão de modo que todos os causadores destes actos sejam responsabilizados."